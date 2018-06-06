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06.06.2018 14:46

Финляндия опустилась на 3-е место в рейтинге цифровых технологий, Россия - 20-я

Норвегия, США и Финляндия входят в тройку мировых лидеров по уровню развития цифровых технологий, следует из международного рейтинга, составляемого министерством транспорта и коммуникаций Финляндии, организацией Business Finland, а также Ассоциациями технологической и IT-промышленности Суоми.

С прошлого года Финляния опустилась на третью строчку, пропустив вперёд Соединённые Штаты, тогда как в 2016 году она была на первом месте. По словам исполнительного директора компании Etlatieto Петри Руовинена, это не означает регресса, просто в других странах использование цифровых технологий и услуг развивается быстрее, пишет Yle.

Нидерланды, Франция, Дания, Швейцария, Израиль, Южная Корея, Великобритания. Россия занимает 20-е место из 22 стран, опережая Бразилию и Италию.

Рейтинг учитывает условия, использование и воздействие ИКТ в трёх сферах: предприятия, гражданское население и публичный сектор.


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