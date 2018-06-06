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06.06.2018 15:11

Смольный сносит гаражи на Вербной улице

Комитет по контролю за имуществом начал снос гаражей на Вербной улице. Как рассказал «Фонтанке» читатель, представители Смольного 6 июня снимают двери строений. Подход к гаражам охраняет полиция. Их владельцы сопротивления не оказывают.
Смольный сносит гаражи на Вербной улице
Читатель "Фонтанки"

В ККИ сообщили, что начали освобождать территорию еще 5 июня. Но пока они только сняли с гаражей двери – описывается имущество. Всего на Вербной находится около 380 гаражей.

Смольный расторг договор аренды с общественной организацией «Планер — общество собственников и нанимателей гаражей» еще в 2004 году, а в 2009-м суд подтвердил право города выселить автовладельцев с территории. Смольный дал автовладельцам срок на то, чтобы освободить территорию, до 1 июня 2018 года.

Смольный сносит гаражи на Вербной улице


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