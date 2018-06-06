«Уволить» Илона Маска из Tesla не получилось

«Акционеры компании Тесла Motors отказались уволить Илона Маска», – новости с подобными заголовками гуляют 6 июня в СМИ. Строго говоря, речи об увольнении не было. На ежегодном собрании акционеров решался вопрос о том, кто в дальнейшем будет занимать пост председателя совета директоров компании. По результатам собрания, Маск сохранил за собой оба главных кресла Tesla Motors. Он остался генеральным директором (CEO), сохранив при этом и пост председателя совета директоров.

Как пишет Electrek, акционеры в очередной раз поддержали Маска, «значительным большинством» проголосовав против одного из неназванных инвесторов, предлагавших разделить «законодательную» и «исполнительную» власти в компании и назначить председателем совета директоров «человека со стороны». Также собрание акционеров переназначило трех членов совета, против которых имелись возражения. Конкретно речь шла о финансисте Антонио Грасиасе, гендиректоре 21st Century Fox Джеймсе Мердоке и о Кимбале Маске, брате Илона. Все трое переизбраны на свои посты.

Таким образом, акционеры и инвесторы в очередной раз продемонстрировали свое безоговорочное доверие Илону Маску. По словам очевидцев, сам Маск на собрании выглядел усталым, но уверенным в себе. «Это были самые мучительные месяцы… Но, похоже, мы на верном пути», – заявил Маск инвесторам.

CEO Tesla Motors также раскрыл перед акционерами некоторые из ближайших планов компании. Среди них самым впечатляющим проектом будет начало возведения второй Gigafactory (самый крупный в мире завод по производству батарей и самое большое здание в мире, в настоящее время строится в Неваде), на этот раз в Китае, неподалеку от Шанхая. Подробности Маск обещал сообщить «действительно скоро».

«Мы строим автомобили, которые нравятся нам самим, – сформулировал он на собрании акционеров кредо компании. – Другие же делают автомобили, основываясь на данных маркетинга или ориентируясь на бухгалтерию. Мы не совершенны, но мы вкладываем душу и сердце, и нам не все равно, что мы делаем».