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06.06.2018 14:16

Воспитанник СКА Кручинин вернулся в Петербург

Воспитанник петербургского хоккейного клуба СКА Алексей Кручинин вернулся в Петербург из челябинского «Трактора».

Как сообщает пресс-служба СКА, челябинский клуб получил за игрока денежную компенсацию. Ее сумма не раскрывается. «Спорт-Экспресс» выяснил, что Кручинин мог обойтись СКА в 40 млн рублей. «Хоккей — бизнес, денежная компенсация, полученная от СКА при этом обмене, позволяет «Трактору» заключить контракты с двумя новыми игроками. В нашем финансовом состоянии это очень немаловажно для увеличения длины скамейки в предстоящем сезоне», – пояснил гендиректор челябинского клуба Евгений Губарев.

Алексей Кручинин родился в 1991 году, профессиональную карьеру начинал в СКА. В 2011 году перешел в ярославский «Локомотив», также выступал за «Югру», с 2014-го — в челябинском «Тракторе». В прошлом сезоне нападающий сыграл в 68 матчах, набрал 34 (15+19) очка, завоевал бронзу чемпионата КХЛ. Вызывался в сборную России.


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