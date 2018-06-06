Депутаты Петербурга предлагают сдвинуть сроки строительства метро в Кудрово

Петербургский парламент направил в Смольный запрос о строительстве метро в Кудрово и на юге города – Калининско-Красносельской линии. Как утверждает автор документа депутат Александр Рассудов (выходец из «Лидер-Групп»), правильно было бы построить метро сначала в городе, а не в Ленинградской области.

Петербургский ЗакС утвердил запрос депутата от КПРФ Рассудова к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. Парламентарий утверждает, что по просьбе жителей интересовался у подчинённых градоначальника сроками окончания строительства Красносельско-Калининской линии метро и причинах их переноса, а также суммой, выделенной на возведение метро в Кудрово.

«Из ответов было выявлено, что отсутствуют конкретные сведения о нерешенных имущественно-правовых вопросах, заявленных в качестве основных препятствий строительству, что не позволяет сделать вывод о перспективах их решения к обозначенным срокам строительства», – говорится в обращении Рассудова. Кроме того, депутат пишет, что отказ признания приоритетным строительства Калининско-Красносельской линии порождает сомнения в дальнейшем стабильном финансировании проекта.

В депутатском запросе Рассудов просит объяснить причины переноса срока постройки станции в Кудрово именно на 2025 год, хотя строительство линии от «Казаковской» до «Сосновой Поляны» запланировано на 2027 год. Как считает депутат, с точки зрения жилой застройки и развития инфраструктуры Кировский и Красносельский районы сейчас находятся в катастрофическом состоянии. «Не считаете ли вы, что, неся затраты на строительство станции «Кудрово» в Ленинградской области, бюджет Петербурга расточительно и необоснованно расходует средства, необходимые для решения транспортных проблем административных районов Петербурга?» – спросил губернатора парламентарий.