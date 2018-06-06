Русофобски настроенных эстонцев не пустят в Россию

Российский МИД продолжил запрещать въезд в РФ жителям Прибалтики в ответ на «недружественные акты». После Литвы границу запретили пересекать эстонцам-русофобам, на очереди – список из латышей.

Новость в Департаменте информации и печати МИД сообщили 6 июня. Запрет въезда в Эстонию 49 гражданам России, который был введен 29 марта, российские дипломаты спустя более двух месяцев не оставили без ответа.

«В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии. Подчеркнули, что упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям», – сообщили в департаменте и добавили, что вскоре аналогичные меры коснутся и граждан Латвии.

Напомним, закон-аналог американского «Списка Магнитского» был принят в Эстонии еще в 2016 году, однако конкретных мер на тот момент он за собой не повлек. Запрет на въезд официальный Таллин обнародовал весной 2018-го. Что касается Литвы, то такой же законодательный акт появился там в ноябре 2017 года, из-за нарушений прав человека и отмывания денег въезд в Литву запретили тем же 49 россиянам. Среди них оказались глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, несколько судей и сотрудников Генпрокуратуры. Такую же поправку в феврале 2018 года принял парламент Великобритании. Закон действует в Канаде и США.