Русофобски настроенных эстонцев не пустят в Россию
Российский МИД продолжил запрещать въезд в РФ жителям Прибалтики в ответ на «недружественные акты». После Литвы границу запретили пересекать эстонцам-русофобам, на очереди – список из латышей.
Новость в Департаменте информации и печати МИД сообщили 6 июня. Запрет въезда в Эстонию 49 гражданам России, который был введен 29 марта, российские дипломаты спустя более двух месяцев не оставили без ответа.
«В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии. Подчеркнули, что упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям», – сообщили в департаменте и добавили, что вскоре аналогичные меры коснутся и граждан Латвии.
Напомним, закон-аналог американского «Списка Магнитского» был принят в Эстонии еще в 2016 году, однако конкретных мер на тот момент он за собой не повлек. Запрет на въезд официальный Таллин обнародовал весной 2018-го. Что касается Литвы, то такой же законодательный акт появился там в ноябре 2017 года, из-за нарушений прав человека и отмывания денег въезд в Литву запретили тем же 49 россиянам. Среди них оказались глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, несколько судей и сотрудников Генпрокуратуры. Такую же поправку в феврале 2018 года принял парламент Великобритании. Закон действует в Канаде и США.
Справка:
Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital, умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет в результате проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать. Магнитского признали виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль на полмиллиарда рублей.
Коллегу Магнитского, главу Hermitage Capital Уильяма Браудера признали виновным в России в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Такое решение 29 декабря 2017 года вынес Тверской суд Москвы. Он приговорил Браудера заочно к девяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Это уже второй заочный приговор главе фонда Hermitage Capital. Первый был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы.