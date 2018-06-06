На мундиаль в Россию прилетели первые футболисты

За неделю до старта чемпионата мира по футболу – 2018 в Москву прилетела первая сборная – игроки из Ирана. Петербург только готовится встречать гостей.

Как сообщает 6 июня пресс-центр чемпионата, накануне в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет с футболистами сборной Ирана на борту, в отель заселились 23 игрока. Первый матч Иран сыграет с Марокко 15 июня в Петербурге. В составе иранской национальной сборной – три игрока российской премьер-лиги: Милад Мохаммади из грозненского «Ахмата», Саид Эзатолахи из пермского «Амкара» и Сердар Азмун из казанского «Рубина».

Тем временем петербуржцам возле отеля «Коринтия» на Невском проспекте сегодня днем привиделась сборная Саудовской Аравии, однако подтверждения эта информация не нашла. По данным «Фонтанки», в отель действительно прибыли представители сборной, однако сами игроки не появятся в городе раньше 9 июня. Напомним, команда Саудовской Аравии игрой со сборной России откроет мундиаль на стадионе «Лужники» в шесть вечера в Москве 14 июня. В Петербурге расположена тренировочная база арабской команды, готовиться к открытию игроки будут на базе «Зенита» в Удельном парке.

Кроме сборной с Аравийского полуострова в Петербурге будут тренироваться команды из Коста-Рики (в Павловске), Южной Кореи (в Ломоносове) и Англии (в Зеленогорске).

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Санкт-Петербург примет 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.