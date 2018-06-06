МВД оценило степень риска на матчах ЧМ-2018

Полицейские разделили матчи чемпионата мира по футболу-2018 на различные «группы риска». Как пишет «Спорт-Экспресс», об этом 6 июня заявил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД РФ Антон Гусев.

«Понятно, что из разных стран ожидается разное количество болельщиков. Например, из Мексики мы ждем 35 – 40 тысяч фанатов, а из Сенегала – всего полторы тысячи. Степень риска разная, соответственно, и меры безопасности на матчах этих команд будут разные. Например, относим к группе риска матч Россия – Уругвай, который должен стать решающим в группе», – уточнил Гусев.

Напомним, российская сборная приближается к антирекорду — команда не выигрывает уже семь матчей подряд (еще дореволюционный рекорд — восемь). Накануне, 5 июня, сборная России не смогла одолеть турок в товарищеском матче — игра закончилась со счетом 1:1.