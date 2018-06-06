Как по-новому доехать из Петербурга в Москву: 200 км по платной трассе М-11
Два дня подряд открываются новые участки двух дорог, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, – М-10 и М-11.
Сегодня, 6 июня, вводится в эксплуатацию новый участок автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в Тверской и Новгородской областях длиной более 200 километров (334-й – 543-й километры), сообщает пресс-служба компании «Автодор». Этот отрезок (с учётом уже действующих участков М-11 в обход Торжка и Вышнего Волочка) открывает сквозной проезд по магистрали от Твери до Великого Новгорода, с 208-го по 543-й километр. Это половина всей трассы, а целиком её должны сдать в конце 2018 года. Напомним, общая протяженность М-11 от КАД до МКАД составляет 669 километров, она соответствует категории IA, что означает автомагистраль с расчетной скоростью движения 150 км/ч.
Ранее СМИ писали, что стоимость проезда по 330-километровому участку М-11 в Тверской и Новгородской областях составит от 356 до 660 рублей для легковых автомобилей. Минимальная цена (356,4 рубля) предусмотрена при использовании транспондера T-pass ООО «Автодор — Платные дороги» в рамках программы лояльности. При оплате транспондером других операторов цена составит 528 рублей, то есть предоставляется 20-процентная скидка. В марте 2018 года глава правления «Автодора» Сергей Кельбах заявил, что стоимость проезда по всей трассе составит около 2 тысяч рублей.
Корреспондент издания «Новгород.ру» проехал новый 330-километровый участок за четыре дня до открытия дороги, полностью имитируя поведение обычного водителя на дороге общего пользования: не останавливаясь и снижая скорость только в местах проведения строительных работ. Не нарушая ПДД, из Великого Новгорода до Твери журналист доехал за 3,5 часа.
Вчера, 5 июня 2018 года, было в полном объёме запущено движение по Тверской окружной дороге – участку трассы М-10 «Россия» с 156-го по 178-й км, сообщает пресс-служба Росавтодора. Раньше этот участок имел лишь три полосы движения с пересечениями в одном уровне и светофорным регулированием, что приводило к серьезным заторам. Теперь число полос увеличено до четырёх (до Волоколамской развязки) и до шести (до северного подъезда к Твери). Кроме того, построены две развязки на 164-м и 173-м километрах (с Тургиновским и Старицким шоссе), реконструированы мосты через реки Тьмака и Межурка, а также путепровод через Октябрьскую железную дорогу.
Накануне открытия Тверской окружной дороги запустили рабочее движение по левому мосту через реку Волга (Мигаловский) на 176-м километре трассы М-10 и по шестиполосной эстакаде над городским проспектом 50 лет Октября. Оба объекта являются частью обхода областной столицы. Теперь транспортный поток распределен по двум мостам, в совокупности имеющим восемь полос движения. Если до реконструкции по участку могли проезжать около 40 тысяч автомобилей в сутки, то теперь – около 100 тысяч.
Справка:
Ранее предполагалось сдать трассу М-11 к чемпионату мира по футболу. Однако теперь полное открытие платной магистрали Москва – Санкт-Петербург запланировано до конца 2018 года.
Новая скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Предполагается, что в основном она пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» с пересечением на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543. Строительство М-11 ведется в несколько этапов, каждый из которых является самостоятельным инвестиционным проектом.
7-й участок идет от Мясного Бора до бетонки Кировск – Гатчина (543 – 646 км), здесь будет четыре полосы движения. 8-й — от 646-го км до развязки с КАД (6 полос). Стоимость работ составляет порядка 76,8 млрд рублей, около 56,7 млрд оплачивает ответственный исполнитель, госкомпания «Автодор», остальное — частные инвестиции. Концессионером-заказчиком выступает «Магистраль двух столиц» (МДС), созданная ВТБ и французской Vinci Highways.