Как по-новому доехать из Петербурга в Москву: 200 км по платной трассе М-11

Два дня подряд открываются новые участки двух дорог, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, – М-10 и М-11.

Сегодня, 6 июня, вводится в эксплуатацию новый участок автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в Тверской и Новгородской областях длиной более 200 километров (334-й – 543-й километры), сообщает пресс-служба компании «Автодор». Этот отрезок (с учётом уже действующих участков М-11 в обход Торжка и Вышнего Волочка) открывает сквозной проезд по магистрали от Твери до Великого Новгорода, с 208-го по 543-й километр. Это половина всей трассы, а целиком её должны сдать в конце 2018 года. Напомним, общая протяженность М-11 от КАД до МКАД составляет 669 километров, она соответствует категории IA, что означает автомагистраль с расчетной скоростью движения 150 км/ч.

Ранее СМИ писали, что стоимость проезда по 330-километровому участку М-11 в Тверской и Новгородской областях составит от 356 до 660 рублей для легковых автомобилей. Минимальная цена (356,4 рубля) предусмотрена при использовании транспондера T-pass ООО «Автодор — Платные дороги» в рамках программы лояльности. При оплате транспондером других операторов цена составит 528 рублей, то есть предоставляется 20-процентная скидка. В марте 2018 года глава правления «Автодора» Сергей Кельбах заявил, что стоимость проезда по всей трассе составит около 2 тысяч рублей.

Корреспондент издания «Новгород.ру» проехал новый 330-километровый участок за четыре дня до открытия дороги, полностью имитируя поведение обычного водителя на дороге общего пользования: не останавливаясь и снижая скорость только в местах проведения строительных работ. Не нарушая ПДД, из Великого Новгорода до Твери журналист доехал за 3,5 часа.

Вчера, 5 июня 2018 года, было в полном объёме запущено движение по Тверской окружной дороге – участку трассы М-10 «Россия» с 156-го по 178-й км, сообщает пресс-служба Росавтодора. Раньше этот участок имел лишь три полосы движения с пересечениями в одном уровне и светофорным регулированием, что приводило к серьезным заторам. Теперь число полос увеличено до четырёх (до Волоколамской развязки) и до шести (до северного подъезда к Твери). Кроме того, построены две развязки на 164-м и 173-м километрах (с Тургиновским и Старицким шоссе), реконструированы мосты через реки Тьмака и Межурка, а также путепровод через Октябрьскую железную дорогу.

Накануне открытия Тверской окружной дороги запустили рабочее движение по левому мосту через реку Волга (Мигаловский) на 176-м километре трассы М-10 и по шестиполосной эстакаде над городским проспектом 50 лет Октября. Оба объекта являются частью обхода областной столицы. Теперь транспортный поток распределен по двум мостам, в совокупности имеющим восемь полос движения. Если до реконструкции по участку могли проезжать около 40 тысяч автомобилей в сутки, то теперь – около 100 тысяч.