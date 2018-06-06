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06.06.2018 13:34

СМИ: Российские хакеры атаковали Южную Корею перед встречей Трампа и Ким Чен Ына

Группа российских хакеров при поддержке китайцев провела кибератаки на объекты Южной Кореи перед переговорами между США и КНДР. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на исследование американской компании FireEye, специализирующейся на безопасности в сети.

Американские эксперты указывают, что за массированной атакой стояла российская группировка Turla, ранее якобы отметившаяся кибернападениями на правительственные сайты по всему миру. Кроме того, помощь россиянам оказали китайцы из группы TempTick, внедрившей вредоносные программы в систему Microsoft.

FireEye утверждает, что хакеры активизировались перед назначенными на 12 июня переговорами между президентом США Дональдом Трампом и его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Пока невозможно оценить угрозу от российско-китайской кибератаки, говорится в отчете. 

Это не первый раз, когда в США российских хакеров обвиняют в кибератаках. Ранее, по информации американских СМИ, их целями стали системы избиркомов в 18 штатах, хотя позже было объявлено, что попытки России не повлияли на результат голосования. Кроме того, россияне якобы провели кибератаки на национальный комитет Демократической партии США, военно-промышленные компании страны, МОК, а также получили доступ к письмам сотрудников разведки. 


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