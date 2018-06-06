Конкурс «Успеть за 10 секунд». Истории читателей

Редакция «Фонтанки» собирает ваши рассказы о том, что вы успевали в 90-х за первые бесплатные секунды разговора по мобильному. В этом материале мы публикуем ваши воспоминания.

«Фонтанка« объявила конкурс «Успеть за 10 секунд». Мы принимаем ваши истории с 13 июня по 24 июня 2018 года (включительно).

Помните, когда-то первые 10 секунд разговора по мобильному были бесплатными? Сколько всего можно было сделать за это время! А что успевали сделать вы? Пришлите свои воспоминания на конкурс читательских историй «Фонтанки» — и получите приз от компании «МегаФон». И еще обязательно расскажите нам, что вы делаете за 10 секунд с помощью современного смартфона.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ОПИСАНЫ ЗДЕСЬ.

Мария: «Я тогда училась в универе, и бесплатные секунды были для нас, бедных студентов, настоящим спасением. Вот, допустим, возьмешь у подруги конспект перед экзаменом. Читаешь, читаешь — и вдруг непонятное место, какие-то каракули. Звонишь ей и быстренько выясняешь, что там имелось в виду. Не успела все разузнать за первые 10 секунд — перезваниваешь еще, и так пока лекцию не выучишь, или пока не наговоришься вдоволь».

Материал публикуется в партнерстве с ПАО «МегаФон».