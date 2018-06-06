На севере Петербурга прошел град с дождем

Лето в Северной столице не обошлось без снега. 6 июня на севере города выпал град. Метеосводки в аккаунтах петербуржцев в соцсетях появились около часа дня.

Грозовые облака кроме шквалистого ветра и дождя принесли в Северную столицу град. Фотографии с побелевшими улицами выложили жители Лахты и проспекта Науки в Калининском районе города, появились кадры и с Парнаса. На проспекте Художников, передают очевидцы, ветром по проезжей части раскидало пластиковые дорожные ограждения. Кроме того, сильный град прошел в Ленобласти — отметились постами в соцсетях жители Сертолово и Кировска.

Отметим, синоптики на 6 июня обещали лишь кратковременный дождь, о граде они не предупреждали. В столице РФ, тем временем, объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра в Москве достигают 15 м/с.

Публикация от Ekaterina (@tushkannka) 6 Июн 2018 в 3:09 PDT