Футбол пройдёт мимо Финляндии

Финляндия едва ли выиграет от ЧМ по футболу в России, как надеялась, — туристов из других стран приманить не удалось, да и сами жители Суоми едут на матчи самостоятельно.

Мечты Лаппеенранты стать запасным аэродромом для футбольных болельщиков в прямом и переносном смысле не реализовались: сотрудничество c офисом Visit Russia, который обещал пакетные туры, не удалось, ещё раньше не оправдала надежд жеребьёвка. Из самой Суоми, которая больше помешана на хоккее, в России ожидается пара тысяч футбольных фанатов. Причём некоторые из тех, кто не смог купить билет на матч, отправятся в Петербург по визе – за атмосферой спортивного веселья.

Лаппеенранта вне игры

Приграничные Иматра и Лаппеенранта готовы были предложить 8 тыс. спальных мест в гостиницах и еще 16 тыс. мест в коттеджах туристам из других стран, которые поедут на чемпионат мира в Петербург, но не захотят останавливаться в России по финансовым или политическим причинам. Власти Лаппеенранты гордо рассказывали о том, что будут продавать фанатам пакетные туры с ночёвкой в Финляндии. Думали даже организовать экспресс-оформление автобусов на границе. Однако заработать на главном спортивном событии года финнам, как оказалось, не удастся.

«К сожалению, наши ожидания по поводу ЧМ 2018 в Петербурге не оправдались. В первую очередь из-за того, что соглашение о сотрудничестве с Visit Russia так и не было реализовано, потому что туроператору Itämatkat, который должен был делать пакетные туры с билетом на матч, гостиницей в Лаппеенранте и трансфером до Петербурга, так и не предоставили билеты», – поделилась с «Фонтанкой» Мирка Рахман, директор по маркетингу и туризму Лаппеенранты.

Официальный представитель туристического офиса Visit Russia в Финляндии Александр Игнатьев подтвердил, что финские болельщики на чемпионат поедут не так организованно, как это планировалось изначально.

«У нас сложность возникла с финскими автобусами, потому что они не оборудованы системой ГЛОНАСС, что является обязательным условием для перевозчиков в городах, принимающих чемпионат мира по футболу. Вторая проблема заключается в том, что российские партнёры не смогли организовать продажу билетов, что нам обещала Ассоциация болельщиков», – заявил Игнатьев.

В Лаппеенранте также надеялись, что в Петербурге пройдут матчи, которые интересны болельщикам из Греции и Италии, поскольку весной Ryanair открыл полёты из приграничного финского города в Афины и Милан. «Если бы в Петербурге играло больше европейских команд, это повысило бы вероятность дополнительных рейсов [на время ЧМ]», – уверена директор аэропорта Эйя Йоро. По её словам, некоторый интерес к аэропорту был у организаторов чартерных рейсов, однако никаких договорённостей на данный момент не достигнуто, ведь есть Пулково-2.

Отели, по словам Мирки Рахман, тоже не дождались бронирований со стороны футбольных болельщиков. Вместо них самой большой группой постояльцев будут гости из Южной Кореи. Летом из этой страны в приграничную Финляндию, вслед за другими азиатами, приедут тысячи туристов.

Поболеть в Петербурге

На сегодняшний день в Российском центре науки и культуры в Хельсинки выдано уже порядка 200 паспортов болельщика, рассказал «Фонтанке» заместитель директора Российского центра науки и культуры (РЦНК) Дмитрий Ляшенко. Ожидается, что всего в финской столице Fan-ID получат 250 — 260 человек. По словам Ляшенко, среди болельщиков, которые приходят за документом, есть и девушки, и мужчины, и люди в возрасте, и молодежь, а также родители с детьми. Однако по количеству выданных Fan-ID судить о интересе финских туристов нельзя, подчёркивает представитель центра: человек сам решает, где получать паспорт болельщика. При оформлении приходит форма, с распечаткой которой можно въехать на территорию России и уже там в любом аккредитационном центре получить заламинированный документ. Большинство туристов, скорее всего, воспользуются именно этой опцией.

По примерным оценкам экспертов туристического рынка Финляндии, всего на ЧМ в Россию приедет от тысячи до трёх тысяч финнов, многие из них уже не раз бывали в России. Для сравнения: на чемпионат мира по хоккею в Петербург в 2016 году, по разным данным, приехали от 5 до 7 тысяч финнов.

Большинство едут самостоятельно, организованные туры предлагают лишь несколько фирм. Организатор спортивных туров Björk&Boström на данный момент продал 250 трёхдневных пакетных туров (в них входят поезд, трансфер до гостиницы, размещение и билет на игру 3-й категории) за 1090 евро (79 тыс. рублей). По словам генерального директора компании Киммо Каннаса, наибольшим спросом пользуются матчи в Петербурге.

У компании Kymenmatkat, которая отправит в РФ 50 — 60 болельщиков, трёхдневная поездка, включающая примерно всё то же самое, но без билета или визы, стоит 639 евро (около 27 тыс. рублей). По словам Сату Мянтювааара, генерального директора Kymenmatkat, самый популярный матч среди её клиентов — игра между Нигерией и Аргентиной 26 июня.

Игроки рынка также отмечают в целом рост спроса на поездки в Россию. «Было некоторое оживление, запросов на визу было больше, чем обычно», – говорит генеральный директор турфирмы Lähialuematkat Петер Холст. Он допускает, что хорошо знакомые с Россией финны, которые не смогли купить билет, поедут за атмосферой. «Когда ко мне обращались за консультациями, я говорил: в городе будет карнавальная обстановка, фан-площадка на Конюшенной площади с большим экраном, можно сходить в спортбар», – делится предприниматель.

Чего ждут финские болельщики?

Эрно Парьянне (руководитель в сфере перевозок, город Вантаа): «Я уже был на ЧМ в Бразилии и на Кубке Конфедераций в России в прошлом году. Мне повезло в розыгрыше билетов FIFA, всего семь игр в четырёх разных городах, две из них на великолепном стадионе на Крестовском в Петербурге. Уже на следующей неделе вместе с женой еду туда на «Аллегро», потом на поезде в Москву, остальное на самолёте. Я покупал билеты, не имея понятия, что это будут за игры, поэтому могу сказать, что мне интересны все матчи чемпионата».

Кари Макконен (координатор проектов и связей со СМИ города Котка): «Футбол – лучший вид спорта! Я ездил на чемпионат мира в 1990 году в Италию,в 1998 году – во Францию и в 2006 году – в Германию. В Петербург поеду из Котки на автобусе, гостиницу забронировал. У меня билеты на игру Аргентина – Нигерия 27 июня и на матч 1/8 финала 3 июля, которые я покупал ещё осенью во время первого этапа продаж, так что даже не знал, что матч пройдёт в Петербурге. Жду весёлой поездки и встреч с друзьями в Петербурге».

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»