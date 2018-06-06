Внедрение tax free по всей России откладывается

Система возврата налога на добавленную стоимость для иностранцев (tax free) будет распространена по всей России в 2019 году — после того, как завершится пилотный проект. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров 6 июня в ходе Недели российского ретейла, сообщают «Ведомости».

Ранее Игорь Шувалов, тогда занимавший пост первого вице-премьера, говорил, что повсеместное использование tax free начнется с 1 октября 2018 года. В апреле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал, что рассчитывает на запуск системы по всей России к концу 2018 года.

Напомним, система tax free заработала в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи в начале апреля. Она позволяет гражданам государств, не входящих в Евразийский экономический союз, вернуть при выезде из России до 18% от стоимости совершенных покупок. Система распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 000 рублей.

В Петербурге в пилотном проекте участвует только один магазин — универмаг ДЛТ. По его данным, к концу мая иностранные покупатели оформили 750 форм на возврат tax free. Но в одной форме может быть несколько чеков, уточнили в пресс-службе ретейлера. Общую сумму покупок, с которых был оформлен возврат, в ДЛТ не раскрывают.