Помощник президента Белоруссии, которого Лукашенко назвал «настоящим бандитом», арестован за взятку

Помощнику президента Белоруссии Сергею Ровнейко, которого сам Лукашенко назвал «настоящим бандитом», предъявлены обвинения в коррупции.

Издание Tut.by 6 июня сообщило со ссылкой на генерального прокурора республики, что инспектор по кадрам в Гродненской области Ровнейко был заключен под стражу после предъявления ему обвинения. В отношении чиновника, находившегося в статусе помощника Александра Лукашенко, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь («получение взятки»). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Лукашенко заявил, что его заинтересовало, откуда у народного слуги десятки квартир и машин. «Им стали заниматься – и в конечном итоге он был задержан, с деньгами в руках», – рассказал президент, добавив, что Ровнейко – «настоящий бандит».

Напомним, что в конце мая пресс-служба белорусского КГБ рассказала о задержании высокопоставленного чиновника при получении взятки в 200 тысяч долларов.