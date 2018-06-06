Страховщики хотят серьезно осложнить жизнь автоюристам и присматриваются к пенсионерам

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс на Международной конференции по страхованию в Петербурге анонсировал создание новой стратегии развития страхового рынка на ближайшие три года, взамен принятой в 2012 году.

Из презентации, которую показали участникам мероприятия 6 июня, понятно, что реализация новой стратегии должна существенно осложнить жизнь автоюристам.

В частности, предлагается, чтобы в страховое законодательство были внесены нормы о добросовестности потребителей финансовых услуг с закреплением права страховой компании доказывать их недобросовестность. Предлагается разработать законодательные меры по увеличению эффективности привлечения таких потребителей к уголовной ответственности. А также наделить страховщиков правами для проведения расследований на страховом рынке и создать институт страховых детективов.

Кроме того, ВСС хотел бы внести в законодательство обязанность по страхованию ответственности при перевозке в такси и ввести страхование профессиональной ответственности для организаторов массовых мероприятий, экспедиторов грузов и подобных видов деятельности.

Совместно с Центробанком ВСС хочет добиваться дальнейшего расширения тарифиного коридора ОСАГО, а также предоставления страховщикам законного права переадресовывать страхователя к другой компании для «обеспечения доступности ОСАГО». Кроме того, предлагается законодательно запретить возмещение утраты товарной стоимости и дать доступ страховщикам к программе пенсионного страхования: возможность предлагать собственные программы страхования наравне с НПФ.

При этом свою жизнь страховщики хотят облегчить. Предполагается работа с законом ЦБ о «входном билете» на рынок страхования — снижение предлагаемого регулятором размера минимального уставного капитала, введение пропорционального регулирования отрасли и исключение излишних требований к страховщикам по хранению документов.

Документ будет обсуждаться до осени и может быть принят до конца года. Не обязательно удастся реализовать все его пункты, но он выступит KPI для самих страховых компаний и их союза.