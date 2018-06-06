Макарову вновь отказали в сквере

Очередное заседание по искам собственников участков на Петроградской стороне, которые по инициативе Вячеслава Макарова были включены в закон «О зеленых насаждениях», закончилось не в пользу спикера парламента Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд 6 июня встал на сторону истца, ООО «Механический завод СПб». Как сообщает пресс-служба судов, на заседании обсуждался статус земельного участка на набережной Адмирала Лазарева, дом 16, где холдинг «Л1» строит семиэтажный жилой дом, часть комплекса «Классика». Разрешение на строительство на этом участке собственник получил еще в 2016 году, однако зимой 2018 года кусок земли площадью 0,26 гектара попал под озеленительную инициативу Вячеслава Макарова. Тогда, напомним, были внесены поправки в закон о ЗНОП, четыре участка на Петроградской стороне были включены в городской список зеленых насаждений общего пользования.

Пункты статей закона горсуд признал недействующими, участки принадлежат собственникам. Это третий кусок земли, который Смольному и ЗакСу придется из закона исключить. 26 марта были удовлетворены иски «Балтийской коммерции» и компании «Статус Эр».