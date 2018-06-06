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06.06.2018 12:38

Макарову вновь отказали в сквере

Очередное заседание по искам собственников участков на Петроградской стороне, которые по инициативе Вячеслава Макарова были включены в закон «О зеленых насаждениях», закончилось не в пользу спикера парламента Петербурга. 

Санкт-Петербургский городской суд 6 июня встал на сторону истца, ООО «Механический завод СПб». Как сообщает пресс-служба судов, на заседании обсуждался статус земельного участка на набережной Адмирала Лазарева, дом 16, где холдинг «Л1» строит семиэтажный жилой дом, часть комплекса «Классика». Разрешение на строительство на этом участке собственник получил еще в 2016 году, однако зимой 2018 года кусок земли площадью 0,26 гектара попал под озеленительную инициативу Вячеслава Макарова. Тогда, напомним, были внесены поправки в закон о ЗНОП, четыре участка на Петроградской стороне были включены в городской список зеленых насаждений общего пользования. 

Пункты статей закона горсуд признал недействующими, участки принадлежат собственникам. Это третий кусок земли, который Смольному и ЗакСу придется из закона исключить. 26 марта были удовлетворены иски «Балтийской коммерции»  и компании «Статус Эр». 


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05.06.2018 15:01
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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Двадцатый самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 14:53
«Спортолёт» - народное название самолета «России»
Авиакомпания «Россия» подвела итоги открытого конкурса в социальной сети Instagram на выбор названия для лайнера в новой уникальной спортивной ливрее. За неделю участниками конкурса было предложено более 130 различных названий, из которых самым популярным стало - «Спортолёт».
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