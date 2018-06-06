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06.06.2018 12:35

Жить без боли и слёз

Для того, чтобы жить без боли и слёз, чтобы не стать обузой для родных, пенсионерке Диане Николаевне необходимо дорогостоящее лекарство – несколько лет назад лечение одного заболевания спровоцировало другое. Вот только на господдержку рассчитывать не приходится, а купить препарат на пенсию нет возможности.
Жить без боли и слёз

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать содействие в сборе средств.

Диана Николаевна Шлыкова, 78 лет.

Остеопороз, осложнённый множественными переломами.

Требуется препарат «Форстео». Стоимость: 338 640 руб. Не хватает 331 642 руб.

Диана Николаевна всегда стремилась быть лучшей, знать больше других, работать на совесть. Начала карьеру библиографом в одном из петербургских НИИ, поступила в аспирантуру, где её очень ждали. Потом замужество и рождение детей. Параллельно окончила медицинское училище. От научной карьеры пришлось отказаться, пошла работать воспитательницей в детский сад: детей же в НИИ с собой не приведешь, а вот в садик — вполне.

До недавнего времени Диана Николаевна не жаловалась ни на жизнь, ни на здоровье. Проблемы начались около 10 лет назад после укуса клеща. Насекомое оказалось переносчиком боррелиоза, который спровоцировал редкое генетическое заболевание – болезнь Хортона. А терапия гормонами привела к тяжелейшему остеопорозу. Начались постоянные боли: сидеть, лежать, ходить – всё давалось с трудом и слезами.

Врачи предложили лечение современным высокоэффективным препаратом «Форстео». Курсовая терапия в течение года способна не просто замедлить остеопороз, а практически полностью вылечить, восстановив костную ткань, избавив от болей и угрозы неподвижности. К сожалению, получить дорогостоящее лекарство по квоте практически невозможно – её выделяют на город в минимальных количествах. Купить лекарство стоимостью около 340 тысяч рублей на пенсию в 16 тысяч невозможно. Родственники из-за финансовых проблем собрать такую значительную сумму не в состоянии. Мы очень надеемся, что вы поможете Диане Николаевне жить дальше без слёз.

О том, как помочь Диане Николаевне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/156/

Благотворительный фонд благодарит читателей «Фонтанки» за участие, доброту и помощь, благодаря которой оплачен комплект современных слуховых аппаратов для Ирины Вениаминовны Дроженниковой. На эти аппараты у неё большие планы.

«Я давно мечтала попасть в театральный кружок, но из-за постоянно ухудшающегося слуха мне отказали в приеме. А тут подружка ещё и в модельную школу для пенсионерок предложила пойти в сентябре. Теперь, с новыми возможностями, я смогу всем этим заняться. Даже не верится, что мне так с вами повезло. Огромное спасибо!» – поблагодарила в свою очередь Ирина Вениаминовна читателей «Фонтанки».


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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