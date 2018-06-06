В Красноярском крае пьяный водитель украл пять поросят

Подозреваемого в хищении поросят со свинофермы в Красноярском крае задержали по случайности автоинспекторы. Об этом сообщили 6 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ночь с 5 на 6 июня экипаж ДПС остановил автомобиль «Хендай», за рулем оказался 33-летний пьяный мужчина, которого ранее уже лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, оказалось, что только таким нарушением красноярец не ограничился — в ходе досмотра полицейские нашли в багажнике автомобиля мешки с пятью поросятами.

Как выяснилось, полуторамесячных поросят похитили со свинофермы, расположенной неподалеку. Материальный ущерб оценили в 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража»). Свиней уже вернули владельцу.