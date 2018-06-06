В Мурино приступят к строительству развязки с КАД

Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.

Подрядчик – компания «Возрождение» – в настоящее время завершает подготовку территории, включая согласование выноса сетей. Кроме того, ведется работа по передаче земельных участков, на которых построят развязку, от собственников – региону. Если имущественные и проектные вопросы удастся решить в ближайшее время, подрядчик обещает построить съезд до конца текущего года. Срок завершения работ, заявленный в контракте, – конец лета 2020 года.

Развязка с КАД – часть масштабного проекта по созданию транспортного узла «Девяткино». Он включает в себя междугородний и международный автобусный вокзал и железнодорожную станцию. Проект планируют реализовать к 2021 году.

После ввода в эксплуатацию съезда с КАД и пересадочного узла микрорайон возле метро «Девяткино» будет обеспечен удобной и современной транспортной инфраструктурой. Ей смогут пользоваться жители новых ЖК, в том числе «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» от Setl City.

Первая часть проекта «GreenЛандия» неподалеку от метро «Девяткино» полностью завершена. Вместе с жилыми домами Setl City возвела 6 встроенных детских садов, два из которых уже открыты. Также введена в эксплуатацию общеобразовательная школа, рассчитанная на 1175 детей. В школе спроектирован актовый зал вместимостью 705 человек, библиотека с медиацентром и читальным залом, современный спортивный блок. Во дворе оборудована физкультурная зона: площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол, беговая дорожка и дорожка для прыжков, площадки для подвижных игр.

Во второй части проекта «GreenЛандия» уже сданы 7 жилых корпусов и 2 встроенных детских сада. Управление строительства Ленобласти в настоящее время выбирает подрядчика для проектирования поликлиники на 600 посещений в смену на Ручьевском проспекте возле ЖК «GreenЛандия-2». За смену поликлиника сможет принять 440 взрослых и 160 детей. В ее состав войдут 4 поста скорой помощи, травматологический пункт, детское и взрослое отделения, центр здоровья для детей и матерей, женская консультация, физиотерапевтическое и профилактическое отделения, дневной стационар, стоматология, хирургический блок, лаборатория.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия-1,2» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-82 от 30.12.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations