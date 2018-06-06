В России отзывают тысячи «Пежо» и «Ситроенов»

Официальный представитель Peugeot и Citroen на российском рынке – ООО «Пежо Ситроен Рус» отзывает 10 954 автомобиля Peugeot 4007 и 8734 автомобиля Citroen C-Crosser, проданные с февраля 2008 года по сентябрь 2014 года. Об этом 6 июня сообщает Росстандарт.

У этих машин вентиляция переднего стеклоочистителя сконструирована так, что вовнутрь может попадать вода, что приводит к коррозии и последующей блокировке электродвигателя. В случае необходимости электродвигатель стеклоочистителя и одна из тяг механизма стеклоочистителя будут заменены.

Кроме того, отзыву подлежит один Peugeot Partner и два Citroen Berlingo, проданные в январе 2018 года. У них заменят неисправный внутренний компонент блока управления подушек безопасности.

Ещё Росстандарт согласовал отзыв пяти автомобилей Citroen С3 Aircross, реализованных в феврале 2018 года. У них проблема с расположением электрического жгута: он может повредиться из-за соприкосновения с окружающими элементами в зоне переднего правого пассажира. Мастера проверят машины и отремонтируют этот жгут.

Владельцев попадающих под отзыв «Пежо» и «Ситроенов» проинформируют с помощью писем или по телефону. Впрочем, автомобилисты могут и сами проверить, касается ли их эта информация, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем. Если да, то надо связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Он будет осуществляться бесплатно.