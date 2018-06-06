Финская таможня пустит с молотка раритетную мебель Российской империи

Таможня Финляндии 12 июня проведет в городе Вантаа беспрецедентный аукцион антикварной мебели XIX-XX веков. Среди лотов будут «настоящие жемчужины и раритеты», заявили в ведомстве.

В связи с переездом таможня распродаёт столы, книжные шкафы и секретеры, диваны и стулья, которые использовалась в служебных зданиях в Хельсинки, Тампере и Ханко, в том числе во времена Российской империи. Мебель относится к разным периодам и стилям.

Самый старый мебельный гарнитур в стиле бидермейер, принадлежавший ещё российской таможне, относится к 1845 году. На аукцион выставлены и другие предметы XIX века. Большая часть лотов — это дубовая офисная мебель начала XX века. Среди прочего продают 60 торшеров и сейф Таможенного управления начала прошлого столетия. Есть и образцы модернизма 1950-х и 1970-х, и офисная мебель конца 1990-х годов. Стартовая цена начинается от 100 – 200 евро.

Стоит отметить, что российские скупщики антиквариата активно охотятся за финскими раритетами, и порой их можно увидеть на аукционах даже в глубинке.