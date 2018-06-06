В школе Фрунзенского района задымились компьютеры во время сдачи ЕГЭ

Задымление в школе Фрунзенского района помешало выпускникам написать единый государственный экзамен по русскому языку. Причиной ЧП стал скачок напряжения.

«Около 11.15 на пункте проведения экзамена № 1709, расположенном в школе № 325 Фрунзенского района, в ходе проведения ЕГЭ по русскому языку в нескольких аудиториях произошло задымление», – рассказали 6 июня «Фонтанке» в комитете по образованию Петербурга.

По предварительным данным, источниками задымления стали компьютеры и оргтехника, поврежденные в результате скачка напряжения. Как сообщили в комитете, 228 детей эвакуировали, экзамен приостановили.

«Проконсультировавшись с руководителями Рособрнадзора, которые курируют организацию ЕГЭ по всей стране, мы приняли решение о переносе экзамена по русскому для детей, которые не смогли сдать его из-за инцидента в ППЭ № 1709», – рассказала председатель государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга, зампред комитета по образованию Ирина Асланян.

Экзамен будет организован для детей в резервный день – 26 июня.