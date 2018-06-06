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06.06.2018 12:14

Центробанк: Цены на бензин ждет стабилизация

Центробанк прогнозирует стабилизацию цен на бензин. Как пишет РБК, об этом 6 июня на конференции ЦБ в Петербурге заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. 

«Сейчас, по всей видимости, ситуация будет стабилизироваться по [нескольким] причинам. Во-первых, правительство приняло меры по стабилизации и снижению налогов. Во-вторых, мы видим, что остановился рост цен на нефть на международных рынках, и даже произошла их некоторая коррекция. И третья причина — произошла в моменте некоторая стабилизация валютного курса. То есть все факторы, которые вели к такому очень быстрому росту цен на бензин, сейчас работают на его стабилизацию», — цитирует издание слова Юдаевой.

Она уточнила, что необходимы дополнительные расчеты для того, чтобы выяснить, какие факторы могут повлиять на рост цен на топливо. 

Зампред ЦБ также заявила, что динамика инфляции, скорее всего, позволит Банку России снизить ключевую ставку. По данным Росстата, инфляция в мае составила 2,4% в годовом выражении.

Справка:

Напомним, резкий скачок цен на топливо начался в мае 2018 года, правительству пришлось принимать меры в виде снижения цен на акцизы, это произошло впервые с 2015 года. Нефтяные компании пообещали не поднимать цены на бензин и зафиксировать стоимость от 30 мая. В ФАС сделали вывод, что виноватой в подорожании топлива оказалась «Роснефть» – рост экспортной стоимости нефти создал дефицит на внутреннем рынке

Всего с начала года топливо в России подорожало на 7,2%.


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