ЖК «Галактика.Премиум» получил аккредитацию еще одного банка

АО «Газпромбанк» аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота».

Купить квартиру в ЖК «Галактика.Премиум» можно с привлечением ипотечного кредита от АО «Газпромбанк» с процентной ставкой от 9%. Минимальный первоначальный взнос составит от 10% от стоимости квартиры, срок кредитования – от 1 года до 30 лет, максимальная сумма кредита – 60 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте http://www.gazprombank.ru

ЖК «Галактика.Премиум» – проект бизнес-класса, являющийся частью квартала «Галактика» – масштабного проекта Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс будет построен по кирпично-монолитной технологии с применением системы навесного вентилируемого фасада. Элегантная конструкция зданий, множество декоративных элементов, отражающих индивидуальный архитектурный облик, и витражное остекление подчеркнут статусность проекта и гармонично впишут его в облик Московского проспекта.

«Галактика.Премиум» состоит из четырех 19-этажных жилых корпусов, 9-этажной наземной автостоянки и подземного паркинга, спуститься в который можно с любого этажа на лифте. В общей сложности в паркингах запроектировано 399 машиномест. Жилой комплекс на 576 квартир будет построен в престижном Московском районе рядом с известным памятником архитектуры – Московскими Триумфальными воротами. Ввод в эксплуатацию ЖК «Галактика.Премиум» запланирован на I квартал 2021 года.

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Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Галактика. Премиум» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/