Набиуллина рассказала, как разорвали «московское банковское кольцо»

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина констатировала решение проблемы «московского банковского кольца». Так называют банки МКБ, Промсвязьбанк и ФК «Открытие», которые перекрестно вкладывались в акции и обязательства друг друга.

«Эти банки не только too big to fail, но и too big to stay as it is (были слишком большими, чтобы упасть, но и слишком большими, чтобы оставаться такими, как есть. — Прим. ред.). Мы поэтому и создали новый механизм санации», – цитируют 6 июня «Ведомости» главу ЦБ.

По словам Набиуллиной, в «кольцо» входили не только банки, но и пенсионные фонды. Они осуществляли между собой закольцованные, а иногда и двусторонние операции.

Она отметила, что операции на десятки миллиардов рублей, проводимые внутри «кольца», были законны. «Делалось это для того, чтобы обходить наше регулирование, камуфлировать риски, которые у них реально есть», – рассказала Набиуллина, заявив, что, когда проблемы возникли у одного из участников, их испытали и другие. Специально для выхода из подобных ситуаций был создан Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Ранее Набиуллина рассказала, что санация трех российских банков – «Траста», Рост Банка и АвтоВАЗбанка – обошлась ЦБ в 2,6 триллиона рублей. Средства от Центробанка получили и ФК «Открытие» (111,6 млрд руб.) и Промсвязьбанк (245 млрд руб.).

Напомним, что о существовании «Московского банковского кольца» стало известно в 2017 году из письма сотрудника «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова. В нем он утверждал, что стало появляться «все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков». Три из четырех банков, которые упомянул Гаврилов, были отправлены на санацию.