Шнуров рассказал, почему разводится с Матильдой

Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз. Так лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал развод со своей женой Матильдой.

Интервью Сергея Минаева с рок-музыкантом опубликовано 6 июня в журнале Esquire.

Как признался Шнуров, за последний год в его семейной жизни произошло «столько всего, что можно книгу написать». На прямой вопрос писателя Сергея Минаева: «Матильда ушла от тебя?» – музыкант ответил: «К сожалению, да».

«Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз», – добавил он, имея в виду попытку вернуть отношения.

Несмотря на то, что инициатор расставания не он, лидер «Ленинграда» отметил: «Экзистенциальное чувство вины присуще любому человеку».

Напомним, о разводе Сергея и Матильды Шнуровой стало известно в конце мая, об этом в своем «Инстаграме» написал сам Шнур. «Фонтанка» прикинула, какое имущество теперь придется делить знаменитой паре.