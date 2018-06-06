За пять лет турпоток на границе с Финляндией упал на треть

С января по май границу между Россией и Финляндией пересекли 3,44 млн человек, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2017-го. По сравнению с пиковым 2013-м трафик сократился почти на треть. Об этом сообщает Пограничная охрана Финляндии.

Лёгкий рост в 3% за год зафиксирован лишь на МАПП "Иматра" ("Светогорск"), тогда как на карельском "Куусамо" ("Суоперя") наблюдается снижение в 9%, а на железнодорожном пункте пропуска "Вайниккала", через который курсируют поезда из Москвы и Петербурга, – в 5%. Почти на 2% меньше туристов стало ездить через два основных МАПП – "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Нуйямаа" ("Брусничное").

С начала 2018 года лишь один человек незаконно перешёл границу по лесополосе – 20 мая на территорию Финляндии пробрался мужчина и попросил политического убежища. Его гражданство не раскрывается.