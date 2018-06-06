В Донецке задержали гражданина Иордании, шпионившего на СБУ

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики задержало гражданина Иордании Хальдуна Найефа Саила Харахшеха за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины.

Как сообщили 5 июня в МГБ ДНР, иорданец «осуществлял тайниковые операции, а именно выемку и закладку в заранее подготовленные места различных предметов, в том числе оружие, боеприпасы, средства скрытой аудио- и видеофиксации, производил видеосъемку различных объектов инфраструктуры, собирал информацию о расположении воинских частей ВС ДНР, данных военнослужащих, перемещениях военной техники».

Сам Харахшех рассказал на допросе, что жил на Украине с 2007 года, учился в Донецком медицинском университете. В 2014-м перебрался в Краматорск. В 2016-м его задержали сотрудники СБУ. Якобы украинские силовики ему угрожали, говорили, что он «занимается черными делами», – и иорданец согласился сотрудничать.

По информации МГБ ДНР, информация от Харахшеха использовалась для подготовки диверсионно-террористических актов в Донецке, в частности речь идет о покушении на убийство заместителя командующего корпуса министерства обороны ДНР Эдуарда Басурина.

В отношении иорданца возбуждено уголовное дело по ст. 321 УК ДНР («Шпионаж»), ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.