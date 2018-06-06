Как «Адамант» оставил соседа без дороги

Близкие к «Адаманту» бизнесмены оставили соседей без единственной подъездной дороги и неофициально предложили работать с вертолета. Петербургская компания, начавшая строить торговый центр у Ладожского вокзала, попала в блокаду.

Судебная экспертиза, назначенная Тринадцатым арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти, разбирается, на каких основаниях было выдано разрешение на возведение большого проекта «Адаманта» на участке жилых многоквартирных домов у метро "Ладожская". Заявитель – сосед холдинга по стройплощадке – пытается добиться того, чтобы среди новостроек снова появились зеленые насаждения и дорога общего пользования от метро «Ладожская» к Уткину проспекту.

ООО «ГазРемСтрой» владело небольшим кафе прямо напротив метро "Ладожская". Вокруг него был жилой массив – шесть четырехэтажных домов в стиле сталинского ампира, построенные еще в 1930-е годы. В 2012 году они были расселены, и начался снос. Земельные участки, относящиеся к этим зданиям, бесплатно были переданы компании, зарегистрированной на Маршалловых островах. Конечным собственником земли в итоге стало ООО «Международная», объединившее шесть участков, включая территории общего пользования. Учредители «Международной» близки холдингу «Адамант», контролирующему почти всю территорию вокруг, состоящую в основном из ТЦ «Заневский касклад» – 1, 2 и 3.

На месте бывших домов на Градсовете «Адамант» анонсировал «Заневский каскад-4». В 2015 году было выдано разрешение на строительство общественно-делового центра. Сейчас на сайте "Адаманта" говорится, что общая площадь объекта составит более 112 тыс. кв. метров. Нижнюю часть здания займет торгово-развлекательный комплекс, а на верхних 9 этажах расположится офисный центр. В составе комплекса планируется строительство крытого паркинга. Ранее "Фонтанка" писала, что здание хотели разделить на две зоны – коммерческую и жилую, и там хотят сделать апартаменты.

Учитывая меняющееся окружение, о развитии задумались и в «ГазРемСтрое» и запланировали на своем участке, в 480 кв. метров, 12-этажный коммерческий центр вместо кафе. Первые три этажа решено было отдать под торговлю, а остальные помещения использовать для собственных нужд. Сначала стройка «Адаманта» не мешала планам компании – технику пропускали через ворота с Уткина проспекта и территорию участков холдинга. Но в конце 2016 года, когда началось возведение конструкций, началась блокада.

– Наш земельный участок граничит с одной стороны с городской территорией Ладожского вокзала и метро «Ладожская», которая является выделенной пешеходной зоной, не позволяющей проезда транспорта. Примыкающая Гранитная улица является выделенной дорогой только для общественного транспорта. А по трем оставшимся сторонам граничит со смежным земельным участком ООО «Международная», дочерней компанией холдинга «Адамант». И проезд с Уткина проспекта через эту территорию был закрыт, – рассказал «Фонтанке» представитель «ГазРемСтроя».

В результате техника компании вот уже два года может проехать к стройплощадке только со стороны Гранитной. И то только по ночам, формально нарушая ПДД, поскольку на улице, согласно ответу УГИБДД, разрешено движение только общественного транспорта. Из-за этого сроки возведения здания с одного года выросли до трех. Затраты на строительство увеличились пропорционально, а перспективы достройки и эксплуатации объекта под вопросом. Начались суды.

Первый очевидный совет, который давали собственникам блокированной компании: добиваться сервитута – права пользоваться чужим земельным участком, если проехать другим путем на свой участок нельзя. Но в Росреестре сняли обременение с земельного участка «Международной» в части проходов и проездов. Тогда «ГазРемСтрой» обратился с иском к комитету имущественных отношений Смольного и филиалу кадастровой палаты о признании незаконным нового учета земельного участка структуры «Адаманта».

В своем заявлении компания указала, что территория общего пользования – полоса шириной 5 метров – оказалась в частной собственности ООО «Международное», и начало строительных работ может сделать невозможным её восстановление. Суд согласился с доводами и в сентябре 2016 года определил установить запрет на строительство, посчитав, что Росреестр незаконно снял с земельного участка «Адаманта» обременение в виде права прохода и проезда.

Тем не менее у «ГазРемСтроя» так и не получилось признать незаконным само разрешение на строительство "Заневского каскада-4 " и после снятия обеспечительных мер, с третьей попытки «Адамант» продолжил стройку. В ответ «Международная» подала встречный иск по участку «ГазРемСтроя». Тяжбы продолжались больше года в разных инстанциях – первая фирма пыталась заморозить проект второй, и они идут до сих пор.

Процесс сопровождается написанием жалоб в проверяющие инстанции, прокуратуру, ФСБ, правительство РФ и даже президенту Владимиру Путину. Но пока «ГазРемСтрою» удалось добиться только того, что право сервитута на участке «Международной» восстановили — об этом внесена запись в кадастровый реестр. А также в распоряжении компании есть свежий ответ комитета имущественных отношений, который проверкой подтвердил отсутствие проезда. Однако стройка ООО «Международная» продолжается, а дороги нет.

Сейчас блокированные собственники обжаловали решение о строительстве, выданное ООО «Международная», чтобы отменить его и восстановить доступ к своему участку. Суд назначил с экспертизу, которая должна установить, было ли оно выдано без нарушений.

– Когда был суд, мы встречались с представителями «Адаманта». Их представитель сказал: «Вы не сможете ничего на этом земельном участке построить. Только с вертолета. У метро Ладожская должен быть только один собственник — либо вы, либо мы», – процитировали оппонентов в «ГазРемСтрое».

В «Адаманте» на запрос «Фонтанки.Ру» сообщили, что не будут комментировать эту тему. Но в 2016 году в ООО «Международная» сообщали, что не согласны с тем, что работы по возведению «Заневского каскада-4» приведут к утрате территории общего пользования.

"ГазРемСтрой» творчески пытается донести свою позицию до общественности - на сайте можно увидеть фото и видео со спорной стройплощадки, а также ознакомиться с копиями всех документов, связанных с делом.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»