Хельсинкский "Атенеум" пускает бесплатно и показывает портрет президента

Еще
11:43 06.06.2018
Пришлите свою новость!
11:42
Снятый под Петербургом фильм победил на «Кинотавре»
11:27
На строительство нового корпуса Первого меда выделят 1,7 млрд рублей
11:14
Травма младенца в детской больнице Петербурга стала уголовным делом
11:09
Санация трех российских банков обошлась ЦБ в 2,6 триллиона рублей
10:57
Депутаты хотят запретить подросткам скрывать болезни от родителей
10:45
Утро «перевёртышей»: на Новоприозерском шоссе раздавило «Ладу», на Приморском - погиб человек
10:43
Шойгу предложил странам СНГ вместе налаживать жизнь в Сирии
10:36
Роспотребнадзор не разрешил петербуржцам купаться в городских водоёмах
10:28
ВЦИОМ: В росте цен на бензин виноваты правительство и нефтяные компании
10:19
«Антонов» отрицает возможность производства «Руслана» в России
09:58
В Instagram могут появиться часовые видео
09:51
Украинские пограничники признали превосходство России в Азовском море
09:38
Путина в Китае считают «суперпрезидентом»
09:28
В Петербурге впервые задержали спекулянта билетами на ЧМ
09:22
Путин: Наша сборная за последнее время больших результатов не показывала
09:03
Минтранс предложил добавить в ПДД новые знаки, разметку и ограничения
08:44
Путин рассказал про обратный эффект антироссийских санкций
08:27
Одной из версий пожара в Чернобыле считают поджог
08:16
Путин рассказал, как отмечал день рождения с Си Цзиньпином: Выпили по рюмке водки, нарезали колбасу
08:06
Facebook закроет для Huawei доступ к персональным данным
01:16
Ученые расскажут, почему не надо бороться со стрессом
00:57
Армия США модернизирует «третью руку» для пулемета
00:44
СБУ подтвердила подлинность «списка жертв» по делу Бабченко
00:03
Макрон сравнил разговоры с Трампом с сосисками: лучше не знать, что внутри
05/06
СМИ: Польская комиссия обнаружила следы взрывчатки на обломках разбившегося самолета Качиньского
05/06
На КАД фура смяла «Жигули» с фруктами и водителем
05/06
Глава Минэнерго: Государство может поддержать «Газпром» после ареста активов
05/06
КС отверг жалобы петербургских оппозиционеров на суровое наказание за митинги
05/06
«Почта России» доставила из Бурятии в Петербург вместо шубы две бутылки алкоголя
05/06
Сборная России не смогла одолеть турок в последнем матче перед ЧМ-2018
05/06
В Чернобыле горят 10 гектаров «рыжего леса»
05/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 5 июня
05/06
В Петербурге почти центнер «бананового наркотика» потянул на 16 лет
05/06
«Газпром» будет поставлять газ в Австрию до 2040 года
05/06
Рядом со строящейся новой сценой МДТ начнут возводить семиэтажный дом
05/06
«Алые паруса» обойдутся городу более чем в 16 млн рублей
05/06
Путин: Россия преодолела последствия санкций, но все равно хочет их отмены
05/06
Осужденный за терроризм режиссер Сенцов написал письмо лидерам стран «Большой семерки»
05/06
«Игра престолов» раздала артистам самоуничтожающиеся сценарии
05/06
Главу штаба Навального в Петербурге наказали за попытку сорвать инаугурацию Путина
05/06
250 сотрудников Скотленд-Ярда три месяца расследуют дело Скрипалей, но успеха не добились
05/06
Спасенных в Петербурге сов переселили в Сочи
05/06
Финских любителей секс-туризма в Россию проверят на ВИЧ прямо на границе
05/06
Сотрудник Госпожнадзора Выборгского района заплатит 2,7 млн штрафа за взятку
05/06
В Германии требуют выслать американского посла после месяца работы
05/06
Ассоциация туроператоров РФ: Отели на время ЧМ-2018 подорожали на 50%
05/06
Грузовик на Московском шоссе впечатался в фуру. Прилетел вертолёт
05/06
Опубликован список из 47 украинских журналистов, которым якобы угрожают киллеры. Бабченко в нем нет
05/06
В Финляндии ждут июньских заморозков и прячутся от ветра
05/06
Пассажиры Пулково смогут спасать друг друга при остановке сердца
05/06
Италия предложила пересмотреть антироссийские санкции
05/06
Amnesty International обвинила США в убийстве сотен мирных сирийцев
05/06
Власти Финляндии задумались о легализации эвтаназии
05/06
МЧС вернется к проверкам объектов среднего бизнеса
05/06
Министр цифрового развития Носков: Мы ищем новые способы блокировки Telegram
05/06
СМИ: Полковник не смог возглавить полицию Дагестана за два миллиона долларов
05/06
Строить частный трамвай до Петергофа заявились пять компаний
05/06
Правительство предлагает отменить военные кафедры в вузах
05/06
Замглавы Минэнерго: Никто не позволит сильно повысить цены на бензин
05/06
Жительница Омска получила уголовное дело за попытку поймать мужа на измене
05/06
Госэкспертиза посчитала проект реконструкции полигона «Северная Самарка» небезопасным
05/06
Молоко, почта и «Патриот» собрали на КАД пробку в 10 км. Спасатели резали машину
05/06
Русский музей подтвердил заинтересованность в «Христе во гробе» Брюллова
05/06
«Матрешка-тур» прекратила работу в Петербурге, туристы рискуют не улететь в отпуск
05/06
Лопнувшая труба залила перрон «Бухарестской»
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
06.06.2018 11:31

Хельсинкский "Атенеум" пускает бесплатно и показывает портрет президента

Художественный музей Хельсинки "Атенеум" 6 июня выставил на всеобщее обозрение свеженаписанный официальный портрет финского президента Саули Ниинисте, который вызвал горячую дискуссию из-за того, что в него попала часть чужого лица.

Картина выполнена сотней художников по принципу мозаики. Один элемент, как позже оказалось, был взят с портрета другого человека – так у финского президента появилась щека просителя убежища. Автор этого элемента таким образом вложила в общую работу идею мультикультурализма страны.

twitter.com (@AteneumMuseum)
twitter.com (@AteneumMuseum)
twitter.com (@AteneumMuseum)

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Портрет можно будет увидеть до 2 сентября. Потом он вернется на свое место в зале заседаний в резиденции, где президент обычно проводит переговоры с правительством.

Кроме того, сегодня, 6 июня, вход в музей бесплатный.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией FlowersF42
06.06.2018 10:10

Компания FlowersF42 приглашает на вечер неоклассической музыки

19 июня в Союзе Композиторов состоится презентация второго альбома петербургского композитора и пианиста Дмитрия Жученко «Рояль. Отель» и одновременно – дебют Натальи Змачинской в качестве прозаика
pixabay.com
05.06.2018 18:20

«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России

31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ГК "КВС"
05.06.2018 18:02

Видовые квартиры в ЖК «Жили-Были»

Сейчас видовые квартиры в черте города большая редкость. Но у наших клиентов есть уникальная возможность приобрести квартиру в ЖК «Жили-Были» с прекрасным видом из окон на Шуваловский парк
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Хельсинкский "Атенеум" пускает бесплатно и показывает портрет президента
Финских любителей секс-туризма в Россию проверят на ВИЧ прямо на границе
Общественный транспорт в Хельсинки подорожает
В Финляндии ждут июньских заморозков и прячутся от ветра
Власти Финляндии задумались о легализации эвтаназии
Половиной богатств Финляндии владеет десятая часть населения
РЖД пустит сдвоенные и ночные «Аллегро» к ЧМ-2018
В Финляндии закрылась единственная русскоязычная радиостанция
В Финляндии для убийцы 3-летней дочери требуют пожизненного наказания
Олени помогают клещам захватывать Финляндию
Финляндия попрощалась с русским «Спутником»
Как открыть счёт в финском банке
Выходные в Финляндии, 2-3 июня: ретропаровоз, хип-хоп и авиашоу
Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста
Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика
«Петербург для финнов не опаснее Нью-Йорка»
Выходные в Финляндии 19 - 20 мая: сакура, цирк и Ночь музеев
Хорошо знаешь Финляндию? Докажи и лови приз
Финский бизнес в России: под страхом санкций, но с верой в себя
Зачем финны рубят свой лес
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Боярский, Назаров, Светлаков и Кайков: фанаты разных клубов объединились в ролике к ЧМ-2018

"ДТП и ЧП"/vk.com

Непогода в Петербурге: ветер валит деревья, но дождь пробок не добавил

Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?

Новости компаний
предоставлено компанией FlowersF42
06.06.2018 10:10
Компания FlowersF42 приглашает на вечер неоклассической музыки
19 июня в Союзе Композиторов состоится презентация второго альбома петербургского композитора и пианиста Дмитрия Жученко «Рояль. Отель» и одновременно – дебют Натальи Змачинской в качестве прозаика
pixabay.com
05.06.2018 18:20
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ГК "КВС"
05.06.2018 18:02
Видовые квартиры в ЖК «Жили-Были»
Сейчас видовые квартиры в черте города большая редкость. Но у наших клиентов есть уникальная возможность приобрести квартиру в ЖК «Жили-Были» с прекрасным видом из окон на Шуваловский парк
Setl City
05.06.2018 17:43
IT-специалисты Setl Group прочитают лекции архитекторам и дизайнерам
Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр, подведомственный администрации губернатора, подготовил программу повышения квалификации «Технологии информационного моделирования в проектировании и строительстве».
Setl City
05.06.2018 16:41
«Петербургская Недвижимость» открыла представительство в ЖК «Притяжение»
«Петербургская Недвижимость» приглашает в официальное представительство на территории жилого комплекса бизнес-класса «Притяжение», который возводится на участке от Выборгской наб. до Большого Сампсониевского пр.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:53
Ввод Крымского моста не повлияет на цены авиабилетов в Симферополь
Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты в эконом-классе в Крым на собственные рейсы и не будет сокращает количество рейсов в аэропорт города Симферополь.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2018 15:14
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:01
«Победа» получила двадцатый Boeing 737-800
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Двадцатый самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 14:53
«Спортолёт» - народное название самолета «России»
Авиакомпания «Россия» подвела итоги открытого конкурса в социальной сети Instagram на выбор названия для лайнера в новой уникальной спортивной ливрее. За неделю участниками конкурса было предложено более 130 различных названий, из которых самым популярным стало - «Спортолёт».
ГК «Эталон»
05.06.2018 13:54
В ЖК «Галактика.Премиум» начались продажи коммерческих помещений
Начались продажи встроенных коммерческих помещений в ЖК «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.