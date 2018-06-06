Хельсинкский "Атенеум" пускает бесплатно и показывает портрет президента

Художественный музей Хельсинки "Атенеум" 6 июня выставил на всеобщее обозрение свеженаписанный официальный портрет финского президента Саули Ниинисте, который вызвал горячую дискуссию из-за того, что в него попала часть чужого лица.

Картина выполнена сотней художников по принципу мозаики. Один элемент, как позже оказалось, был взят с портрета другого человека – так у финского президента появилась щека просителя убежища. Автор этого элемента таким образом вложила в общую работу идею мультикультурализма страны.

Портрет можно будет увидеть до 2 сентября. Потом он вернется на свое место в зале заседаний в резиденции, где президент обычно проводит переговоры с правительством.

Кроме того, сегодня, 6 июня, вход в музей бесплатный.