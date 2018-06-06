Травма младенца в детской больнице Петербурга стала уголовным делом

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после того, как в детской городской больнице №17 Святителя Николая Чудотворца медсестра задела головой недоношенного младенца инкубатор. Подозреваемых в деле пока нет.

Как сообщает ведомство 6 июня, в материалах значится статья 238 УК РФ, следователи расценили вред здоровью ребенка как тяжкий и причиненный по неосторожности. Отметим, дело возбуждено по признакам преступления, а не в отношении медсестры.

Напомним, девочка родилась раньше срока и поэтому находилась в инкубаторе в детской больницы. 4 июня после пеленания палатная медсестра укладывала младенца обратно в кювез и задела головой одну из стенок. После того, как на черепе ребенка врачи увидели припухлость, его перевезли в реанимацию детской городской больницы №1.

Как писал портал «Доктор Питер», жизни младенца ничего не угрожает, и в ближайшее время его переведут в отделение.

Прокуратура Петербурга проводит в больнице проверку, в ведомстве отмечают, это не первый раз, когда младенцы в ДГБ №17 получают травмы по неосторожности медперсонала. В марте, как писала «Фонтанка», ребенок там упал с пеленального столика, у него оказались сломаны кости черепа.