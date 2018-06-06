Санация трех российских банков обошлась ЦБ в 2,6 триллиона рублей

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина 6 июня рассказала, что санация трех частных банковских групп обошлась в 2,62 трлн рублей.

В комментарии Reuters она уточнила, что 758,3 млрд руб. были внесены в капитал проблемных банков, а 1,86 трлн рублей Центробанк предоставил в форме депозитов. Большая часть депозитов, по словам Набиуллиной, ушли «Трасту», Рост Банку и АвтоВАЗбанку. Планируется, что на их базе будет создан банк проблемных активов. Набиуллина добавила, что средства могут вернуться, если произойдет продажа этих активов сторонним инвесторам.

Среди получателей средств от ЦБ названы также ФК «Открытие», которой направили 111,6 млрд руб., и Промсвязьбанк с 245 млрд рублей помощи.

Напомним, что в начале мая Банк России опубликовал отчет, в котором говорилось о применении новой схемы для оздоровления банков. В частности, для этого был использован специальный Фонд консолидации банковского сектора, позволивший избежать потерь в 2,6 трлн рублей.