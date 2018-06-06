Депутаты хотят запретить подросткам скрывать болезни от родителей

Депутаты Госдумы собираются отменить врачебную тайну — в осеннюю сессию нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект, который разрешает родителям доступ к медицинской документации несовершеннолетних детей старше 15 лет.

Об этом 6 июня пишет «Коммерсантъ». Отметим, сейчас информация о здоровье подростков возрастом от 15 до 18 лет является врачебной тайной — получить ее родители могут только с согласия детей. Новый законопроект внесен Самарской губернской думой. Местные законодатели считают, что таким образом родители смогут узнать о беременностях и венерических заболеваниях своих детей, а также о курении табака, употреблении алкоголя и наркотиков.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова уже заявила, что готова в целом поддержать законопроект. Причем она предлагает еще разрешить родителям самим принимать решение о тестировании их дете на наркотики.

В Минздраве «Коммерсанту» заявили, что законопроект к ним пока не поступал, однако представители ведомства готовы участвовать в его обсуждении с экспертным сообществом.