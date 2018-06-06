Шойгу предложил странам СНГ вместе налаживать жизнь в Сирии

Страны – члены Содружества Независимых Государств должны принять участие в налаживании мирной жизни в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече со своими коллегами по СНГ, которая 6 июня проходит в Кызыле.

По словам Шойгу, только совместные усилия могут привести к нормализации ситуации в Сирии. В частности, министр считает, что партнеры России по СНГ могли бы помочь в разминировании территории, совместном патрулировании территорий, восстановлении разрушенной инфраструктуры и оказании необходимой гуманитарной помощи.

"Рассчитываем на вашу поддержку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности", – цитирует министра RT.

Напомним, что СНГ было создано в 1991 году. Сейчас в Содружество входят 9 стран. Грузия, вышедшая из союза в 2008 году, недавно объявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией из-за признания республикой независимости Абхазии и Южной Осетии.