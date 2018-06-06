Утро «перевёртышей»: на Новоприозерском шоссе раздавило «Ладу», на Приморском - погиб человек

Сразу несколько ДТП с автомобилями-«перевёртышами» случилось в Петербурге и его окрестностях утром 6 июня.

Один человек погиб и один пострадал в результате аварии в Выборгском районе Ленинградской области. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, на 49-м километре дороги Зеленогорск – Приморск – Выборг (Приморское шоссе) водитель 1994 года рождения, не справившись с управлением, съехал в левый кювет и врезался в деревья. Он сам скончался, его пассажир 2001 года рождения (несовершеннолетний) доставлен в ЦРБ Выборга.

Серьёзная авария произошла на Новоприозерском шоссе (трасса «Сортавала») у развязки на Скотное, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Прицеп у «КамАЗа» отказался дальше ехать и придавил «Ладу», – пишут в группе. «Там машина под прицепом и, походу, трупы на заднем сиденье, – предполагает Сергей. – Видел, проезжая по встречке». Официальной информации о предполагаемых пострадавших в этой аварии пока нет. «Там «Ладу Гранту» придавило, полностью водительскую сторону, и ещё сверху мусором закидало, машину не видно», – добавляет Саша.

Ещё два грузовика на боку видели участники группы на дороге в Конную Лахту (Приморский район Петербурга) и в Померанье (Тосненский район Ленинградской области).

И одна легковушка: в Петергофе на улице Аврова перевернулась на крышу «Лада Приора».

Обстоятельства ДТП выясняются.