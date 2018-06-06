ВЦИОМ: В росте цен на бензин виноваты правительство и нефтяные компании

Больше половины россиян считают, что причина резкого подорожания топлива кроется в экономической политике РФ. При этом ответственность по большей части лежит на нефтяных компаниях.

Такие данные получили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения, итоги исследования опубликованы в среду, 6 июня. По данным опроса, 84% респондентов отметили рост цен на бензин за последние несколько месяцев, из них 64 назвали его значительным. Более того, 83% полагают, что из-за скачка стоимости топлива ухудшится их материальное положение, для 43% удар по кошельку будет существенным. Говоря о причинах, опрошенные сошлись во мнении, что причиной роста стала экономическая политика российских властей, так считают 66% россиян. Что касается ответственности, то 46% винят нефтяные компании, 40% – правительство, и 19% – владельцев АЗС.

Напомним, резкий скачок цен на топливо начался в мае 2018 года, правительству пришлось принимать меры в виде снижения цен на акцизы, это произошло впервые с 2015 года. Нефтяные компании пообещали не поднимать цены на бензин и зафиксировать стоимость от 30 мая. В ФАС сделали вывод, что виноватой в подорожании топлива оказалась «Роснефть» – рост экспортной стоимости нефти создал дефицит на внутреннем рынке.

Всего с начала года топливо в России подорожало на 7,2%.