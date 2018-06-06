«Антонов» отрицает возможность производства «Руслана» в России

Украинское государственное предприятие «Антонов», специализирующиеся на самолетах серии «Ан», заявило о невозможности выпуска воздушных судов Ан-124 «Руслан» в России.

Как рассказали 6 июня в пресс-службе госпредприятия изданию «Обозреватель», Украина не собираются восстанавливать сотрудничество с Россией в вопросе производства самолетов.

В компании указывают, что только «Антонов» обладает необходимыми знаниями о производстве и эксплуатации «Руслана».

«Госпредприятие обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсах, сроках службы и летной годности самолетов, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции», – говорится в сообщении. Предприятие резюмировало, что изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия разработчика невозможно,

Ранее стало известно, что Россия намерена начать собственный выпуск модернизированного тяжелого транспортного самолета на базе Ан-124. На Украине считают, что модернизация приведет к изменениям в конструкции самолета.

Самолет Ан-124 «Руслан» был создан в 1982 году в СССР. Он остается крупнейшим выпускаемым серийным транспортным самолетом.