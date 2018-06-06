В Instagram могут появиться часовые видео

Разработчики приложения Instagram могут обеспечить возможность пользователям публиковать видео длиной до одного часа.

Об этом сообщает 6 июня РБК со ссылкой на источники The Wall Street Journal. По информации издания, разработчики сервиса провели ряд встреч с создателями контента, на которых обсуждалась возможность снять действующее ограничение на продолжительность видеозаписей в 1 минуту. Вероятно, что в Instagram можно будет «заливать» видео длиной до одного часа.

Напомним, ранее сообщалось что сервис позволит «приглушить» в ленте слишком назойливых пользователей, не удаляя их из подписчиков и не уведомляя их о своих действиях.

Instagram — приложение для обмена фотографиями и короткими роликами. В 2012 году было приобретено компанией Facebook.