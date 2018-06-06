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Чемпионат мира по футболу 2018
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06.06.2018 10:07

Сборная России готова к чемпионату. Дышим животом

Сборная России сыграла вничью с турками и выдала оглушительную серию в 7 матчей без побед. Это худший результат среди участников чемпионата мира. Отдел спорта "Фонтанки" объясняет, почему это не должно мешать нам радоваться: у нас с вами есть своя миссия.
Сборная России готова к чемпионату. Дышим животом
Станислав Черчесов//Сергей Бобылев/ТАСС

Неделю назад, в прошлую среду, после тренировочного сбора главная команда страны не особо затейливо проиграла сборной Австрии. В эфире сразу зазвучало слово "нагрузки". Мол, команда только провела тяжелый сбор в австрийском же среднегорье (по стечению обстоятельств там живет семья главного тренера Станислава Черчесова, многие уверены, что именно поэтому перед домашним чемпионатом мира сборная страны тренируется в еврозоне). Команда под прессом. Не бежится. Но уже скоро. Следующим соперником значилась Турция, которую тренирует экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу, да и с Реджепом Эрдоганом вроде все наладилось.

В понедельник был опубликован окончательный состав сборной: мимо турнира проехали молодой форвард ЦСКА Федор Чалов и столь же юный полузащитник "Динамо" Александр Ташаев, совсем немолодой вратарь "Рубина" Сослан Джанаев и натурализованные Константин Рауш ("Динамо") с Романом Нойштедтером ("Фенербахче"). Любопытно, что после масштабной кампании по натурализации, в которую, к примеру, попал вратарь "Локомотива" Гильерме, в итоговом списке из «новых русских» лишь Марио Фернандес из ЦСКА действительно сильнейший правый край страны. С одной стороны, в финальном решении видится политическая воля, с другой – в самой кампании видны интересы конкретных клубов. В конце концов, сборная сборной, но Гильерме и Рауш в итоге не считаются легионерами в условиях нашего уникального людоедского лимита на иностранных специалистов.

Нужно обязательно отметить, как тактически динамична сборная: два года Черчесов наигрывал схему с тремя центральными защитниками, но, видимо, свежесть австрийского среднегорья подсказала: с этим набором футболистов обороны схема с четырьмя сзади – возможна. И отринуты оказались плоды и труды двухлетнего цикла: и на встречу с Австрией, и на ристалище с Турцией национальная команда вышла играть по обнадеживающей схеме 4-4-1-1. Дебюты однозначно удались. В Австрии команда реализовала план главного тренера 25 минут, что с условием нагрузок – прекрасный результат. В Москве сборная забила породистый гол в начале встречи: прессинг, пас пяткой, пас в разрез, исполнение Александра Самедова, – все было на высочайшем уровне. 

Самедов забил, и Черчесов размашисто перекрестился. Стало понятно, как важна категория веры для главного тренера. Турки, несмотря на обряды, тоже забили, и в конце сборная, внезапно перестроившись опять в 5-4-1, мастерски сохранила ничью. На 30 секунд успел выйти Далер Кузяев. 

Нежная деталь: в микст-зоне единственный футболист сборной, выступающий за рубежом, Денис Черышев, отказался давать интервью на русском языке. Зато полузащитник "Вильяреала" ответил на все вопросы на испанском. Удивительная принципиальность заслуживает уважения, конечно же: действительно, зачем общаться с московскими спортивными журналистами после уверенной ничьей?

Эта сборная пока еще только ищет себя в атаке. После двух последних контрольных игр у нас новый статистический рекорд: 1 удар в створ в двух матчах. По количеству голов в дружеском противостоянии с Турцией несложно подсчитать, что в створ австрийцев пробить не получилось. Но это вообще не повод для грусти: спустя пару дней после встречи с Россией австрийцы обыграли чемпионов мира – немцев – и, возможно, станут новой Исландией на грядущем мундиале. 

Паникеры вспоминали после игры яемпионат мира 1986 года: тогда, удивившись ничьей с грозными финнами в майском товарняке перед турниром в Мексике, футбольное руководство страны отстранило Эдуарда Малофеева и послало главным тренером сборной СССР великого Валерия Лобановского. Сборная тогда уверенно вышла из группы и проиграла в 1/8 финала бельгийцам в огненном матче – 4:3. Любопытно: и в 1986-м, и в 2018-м товарищеские матчи обслуживали румынские арбитры, Штефан Дан-Петреску и Овидиу Хацеган. Совпадение?

К слову, одна из самых нежных фотографий с матча против турков – беседа Луческу и игроков "Зенита" Андрея Лунева и Артема Дзюбы. 

После финального свистка Черчесов в очередной раз виртуозно успокоил истеричных торопыжек, тщательно подобрав слова: "Думаю, волноваться никому не надо, потому что сегодня только 5-е число. А игра у нас 14-го в 18:00, если мне память не изменяет. Еще достаточно времени". Я, когда вижу такое отношение к тайм-менеджменту, сразу испытываю уважение и осознаю: как же здорово, что в тренерском штабе сборной страны собрались такие ответственные руководители. 

На нас, на болельщиков, возлегла в эти дни большая ответственность. Член исполкома РФС, депутат Государственной Думы от ЛДПР Игорь Лебедев, мастер спорта международного класса по мудрым советам, после поражения от Австрии изрек кратко в "Твиттере": "За две недели до начала первого домашнего чемпионата мира по футболу мы должны поддерживать нашу сборную и верить в команду. Другой у нас нет". Тут спорить не с чем, так что отступать некуда. Москвичи! На вас – саудиты, раздавите их поддержкой и верой в "Лужниках" в следующий четверг. Самарцы! Хотелось написать "самаритяне", конечно, но был бы перебор с новозаветными аллюзиями, – на вас Уругвай. Шансов немного, но надо скрасить финал группового этапа волной на трибунах. Ну а жителям самого северного города-миллионера достался самый важный матч – с Египтом. Именно в этом матче, если шутки в сторону, будет решаться, выйдет ли Россия из группы. Значит, все в наших петербургских руках. И как пел Александр Яковлевич: "А Ленинград нигде не подкачал". 

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

 


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