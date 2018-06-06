Украинские пограничники признали превосходство России в Азовском море

В Государственной пограничной службе Украины признали превосходство российских коллег в Азовском море и пожаловались на дефицит техники и ресурсов. Об этом накануне заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы, полковник Олег Слободян.

«Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну — наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, морально устарели и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации», — сказал он в эфире телеканала «UA:Перший».

Накануне командующий военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко предупредил, что военное кораблестроение рискует пройти «точку невозврата», поскольку в бюджете Украины не нашлось 51 миллиона долларов на программу строительства корветов проекта 58250 для флота.

По данным портала Russianships.info береговая охрана Пограничной службы ФСБ Российской Федерации в Чёрном и Азовском морях имеет в составе 16 пограничных сторожевых кораблей, 36 пограничных сторожевых катеров, 3 пограничных катера специальной службы, 1 пограничный корабль обеспечения, 4 пограничных патрульных судна

Ранее Киев объявил о закрытии до осени нескольких районов Азовского моря для учений Вооруженных сил Украины.