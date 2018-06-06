Путина в Китае считают «суперпрезидентом»

Во время интервью Медиакорпорации Китая гендиректор организации рассказал президенту России Владимиру Путину, что в Поднебесной его считают «суперпрезидентом», потому что в новостях его показывают то в истребителе, то в подводной лодке. Он поинтересовался, занимается ли российский президент спортом. Российский лидер ответил, что каждый день тратит на занятия спортом больше двух часов, а если бы не возглавлял государство, то мог бы быть адвокатом.

«Каждый день я трачу на спорт около 2–2,5 часов, а занимаюсь я в зале, плаваю, иногда выхожу на татами, если у меня есть спарринг-партнёры, и не так часто, как бы хотелось, но играю в хоккей. Играю – это слишком сильно сказано, но пытаюсь играть в хоккей», – рассказал Путин. На вопрос о том, какую он выбрал бы работу, если бы не стал президентом, глава государства напомнил, что профессия у него уже есть, и рассказал о службе в разведке. «Но я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом», – предположил Путин.

Напомним, интервью Владимир Путин дал накануне официального визита в Китай, где с 8 по 10 июня пройдет заседание Совета глав государств – членов ШОС. Он также поделился ожиданиями от мундиаля и рассказал, как отмечал день рождения с Си Цзиньпином с водкой и колбасой.