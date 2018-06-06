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06.06.2018 09:28

В Петербурге впервые задержали спекулянта билетами на ЧМ

Житель Ленобласти пытался продать два билета на матч чемпионата мира по футболу-2018 с участием сборной Португалии, однако был задержан полицией.

Как стало известно "Фонтанке", 33-летний неработающий уроженец Гатчинского района Ленобласти вечером 5 июня попытался реализовать два билета на игру Португалия — Марокко, которая пройдет 20 июня на стадионе Лужники в Москве. Два билета, каждый из которых стоил в официальной продаже 12 600 рублей (самая дорогая категория, сейчас на эту игру билетов уже нет), он предлагал по 25 000. Встречу назначил у метро «Чернышевская». Но вместо потенциальных покупателей к метро подошли полицейские и задержали предприимчивого гражданина с поличным. Проходки изъяли. 

В отношении мужчины возбудили дело по статье 14.15.2  КоАП РФ (незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение). Про задержанного известно, что несколько лет назад он находился в розыске по подозрению в хулиганстве. 

Что же касается вчерашнего, то похожее произошло 5 июня и на Ставрополье. Там сотрудники управления "К" МВД России задержали трех мошенников, предлагавших купить билеты на мундиаль через интернет-сайт. В реальности никаких билетов у них не было. 

Напомним, что в конце января Государственная Дума приняла специальные поправки в КоАП, где появились две новые статьи – 14.15.2 и 14.15.3, предусматривающие наказание для спекулянтов билетами на чемпионат мира. Так, физическим лицам грозит административный штраф в размере от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости входного билета. Юридические лица должны будут выплатить от 500 тысяч до миллиона рублей штрафа, также они могут столкнуться с административным приостановлением деятельности на срок до 90 месяцев. 

Для российского чемпионата мира FIFA выпущено 2 926 172 билета, из которых почти 2,5 миллиона проданы. Международная федерация футбола реализовала именные билеты через свой сайт в несколько этапов, чтобы избежать их перепродажи. 

ЧМ-2018 продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе сборная России сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

 


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