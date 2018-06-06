Путин: Наша сборная за последнее время больших результатов не показывала

Победу на российском мундиале президент России Владимир Путин предрек Аргентине, Бразилии, Германии или Испании. На особые успехи своей национальной сборной он не рассчитывает, но надеется, что она будет бороться до конца.

Об этом Путин рассказал в интервью Медиакорпорации Китая накануне визита в Поднебесную, куда президент поехал для участия в заседании Совета глав государств – членов ШОС. Главной целью России на грядущем чемпионате мира по футболу-2018 он назвал достойное проведение состязаний и «праздник для миллионов любителей футбола во всём мире».

На победу в чемпионате, по его словам, могут претендовать многие команды, среди которых он назвал сборные Бразилии, Аргентины, Испании и Германии. Российская же сборная, как констатировал президент, «за последнее время больших результатов не показывала». «Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца», – не теряет надежды президент.

Путин собирается смотреть матчи и присутствовать не только на открытии и закрытии чемпионата. «Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх», – отметил президент и назвал своих любимых футболистов — Льва Яшина, Пеле и Марадону.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.