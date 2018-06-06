Минтранс предложил добавить в ПДД новые знаки, разметку и ограничения

Минтранс предлагает внести изменения в правила дорожного движения. Проект постановления размещен 6 июня на Федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Проект предусматривает появление нового знака «Велосипедная зона» и новой дорожной разметки. В зоне действия этого знака велосипеды смогут двигаться по всей ширине улицы, а скорость автомобилей ограничат 20 км в час. ​

Также велосипедистам позволят поворачивать налево на дорогах с двумя и более полосами, но только если такой поворот на этих дорогах разрешен из правой полосы.

Новшества предлагают и для пешеходов. В зоне действия знака ограничения скорости в 20 км в час они получат право переходить улицу в любом месте ​

Автомобилям запретят остановку перед съездами с тротуаров, предназначенных для маломобильных граждан. Нельзя будет парковаться ближе пяти метров от пересечения дороги с велосипедными дорожками.

Также предлагают ввести новую информационную табличку 8.9.2 – «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса» – и соответствующую дорожную разметку.