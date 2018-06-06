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06.06.2018 08:44

Путин рассказал про обратный эффект антироссийских санкций

Президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что санкции и ограничения не заставят страну отказаться от суверенного пути развития, но понадеялся на здравый смысл. Беседа состоялась накануне официального визита в Поднебесную для участия в заседании Совета глав государств-членов ШОС.

«Но я исхожу из того, что всё-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнёрами, в том числе и с Соединёнными Штатами, и другими странами, которые пошли у них на поводу и эти санкции применяют», – рассказал глава государства. Путин добавил, что страны, которые «пошли на поводу у США» начинают страдать от того, что Соединённые Штаты начинают применять ограничения и в отношении этих государств.

«Всё это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это всё говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив», – резюмировал глава государства.

Визит Путина в Китай пройдет с 8 по 10 июня.

Напомним, 4 июня президент России подписал закон об ответе на санкции Соединенных Штатов и их союзников, которые поддержали ограничения против России. Он позволяет правительству по решению президента вводить меры противодействия санкциям США, если они не касаются жизненно необходимых товаров, аналогов которых нет в России или других странах.


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