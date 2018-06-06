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06.06.2018 08:27

Одной из версий пожара в Чернобыле считают поджог

На месте пожара в чернобыльской зоне отчуждения обнаружили факелы. Об этом 6 июня сообщает «112 Украина» со ссылкой на председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

«Сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и имеют ли они отношение к этому пожару», — заявил Чечеткин.

Пожар в Чернобыле начался утром 5 июня. Пламя с сухой травы перекинулось на «рыжий» лес — так называют наиболее загрязненную в результате аварии на атомной станции зону. К вечеру огонь распространился на 12 гектаров.

По данным СМИ, к утру среды авиация вылила на очаги возгорания около 100 тонн воды. Распространение огня удалось остановить и вдвое сократить площадь пожара. Утверждается, что радиационный фон не превышает допустимые значения.

 


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