Путин рассказал, как отмечал день рождения с Си Цзиньпином: Выпили по рюмке водки, нарезали колбасу

Президент России Владимир Путин рассказал, как отметил свой день рождения с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Глава государства не стал уточнять, когда и где именно это произошло, но отметил, что председатель Си Цзиньпин единственный мировой лидер, в компании которого он праздновал свой день рождения.

Подробностями Путин поделился в интервью Медиакорпорации Китая в канун официального визита в Поднебесную для участия в заседании Совета глав государств-членов ШОС.

«Наверное, председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения», — сказал президент. Он добавил, что ранее не праздновал его со своими зарубежными коллегами, поскольку «так не складывались ни с кем отношения и рабочий график».

Президент отметил, что отпраздновали с председателем Китая они «очень по-простому». «Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу. Но я хочу с этого начать, если говорить о характеристиках», — рассказал Путин. Он также отметил, что Си Цзиньпин – это «надежный партнер» и «очень доступный и по-человечески душевный человек».

Глава государства добавил, что приготовил сюрприз на день рождения Си Цзиньпину, но отказался раскрыть тайну, что именно привезет ему в подарок.