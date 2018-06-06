Facebook закроет для Huawei доступ к персональным данным

Facebook расторгнет соглашение с китайской компаний Huawei о доступе к персональным данным пользователей социальной сети. Об этом 6 июня пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников соцсети.

Соглашение действовало в течение восьми лет. Сейчас в США включили компанию в список угроз национальной безопасности, поскольку тесно сотрудничает с китайскими властями.

Кроме Huawei Facebook заключил соглашения о доступе к персональным данным еще с как минимум с тремя китайскими компаниями: Lenovo, Oppo и TCL. Представители социальной сети уверяют, что данные, которые получала Huawei, всегда оставались в смартфонах пользователей и не хранились на серверах.

Ранее The New York Times сообщила, что администрация социальной сети Facebook предоставила личные данные своих пользователей и их друзей крупнейшим производителям смартфонов и другой электронной техники.

По данным издания, в течение десяти лет соцсеть заключила договоры не менее чем с 60 производителями смартфонов и других устройств. Соглашения, как уверяет газета, в том числе действуют между компанией Марка Цукерберга и Apple, Microsoft, Amazon и Samsung.

Существующие договоры, отмечает СМИ, ставят под сомнение соблюдение компанией правил защиты данных пользователей.