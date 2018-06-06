СБУ подтвердила подлинность «списка жертв» по делу Бабченко

Украина ищет виновных утечки в СМИ «расстрельного списка» журналистов и блогеров, которым якобы угрожают российские киллеры. Ранее в ведомстве отказались подтверждать его подлинность.

Как сообщили в Службе безопасности Украины 5 июня, в Главном следственном управлении СБУ возбуждено уголовное дело о разглашении данных следствия после публикации списка из 47 «потенциальных жертв» киллеров журналиста Аркадия Бабченко.

«На странице одного из интернет-изданий размещена публикация с перечнем лиц, данные о которых имеются в материалах ранее открытого уголовного производства. В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны», – говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что компетентные органы разрешения на обнародование этих данных кому-либо, в том числе автору публикации, не давали. Уголовный кодекс Украины за подобное предусматривает штраф или до двух лет исправительных работ.

Перечень тех, кого якобы планировали убить организаторы покушения на Бабченко, ранее опубликовало издание Strana.ua. В СБУ не стали комментировать его подлинность. Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила «Украинским новостям», что надзорное ведомство к утечке отношения не имеет. По её словам, Луценко видел список, но в ведомстве такого документа нет.